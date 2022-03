Il noto marchio automobilistico Volvo ha da poco presentato una versione restyling del suo SUV elettrico risalente all’anno 2017. Si tratta di Volvo XC40 Recharge e, oltre a questo, l’azienda ha anche annunciato l’arrivo di una nuova versione elettrica della Volvo C40 Recharge. Vediamo qui di seguito i cambiamenti principali introdotti dall’azienda su questo nuovo veicolo.

La casa automobilistica Volvo annuncia ufficialmente la versione restyling della Volvo XC40 Recharge

Volvo ha dunque annunciato ufficialmente la versione restyling della sua Volvo XC40 Recharge. In particolare, l’azienda ha deciso di rimodernare leggermente il design ma di non stravolgerlo totalmente. Sulla nuova versione del SUV elettrico troviamo un nuovo look dei cerchi in lega, nuove colorazioni disponibili per la carrozzeria, i nuovi fari anteriori Full LED e un restyling generale della parte frontale del paraurti. Alcune piccole modifiche sono state apportate anche all’interno, dove l’azienda ha scelto di adottare nuovi materiali per i rivestimenti, abolendo i sedili in pelle.

1 su 3

Non ci sono stati invece cambiamenti per quanto riguarda le prestazioni. La nuova Volvo XC40 Recharge è infatti sempre disponibile in due versioni. La prima ha un singolo motore con una potenza di 170 kW, mentre la seconda ha un doppio motore con una potenza da 300 kW. La nuova versione restyling della Volvo XC40 Recharge avrà un prezzo di partenza di 46.450 euro.

Come già anticipato, infine, l’azienda ha anche annunciato una nuova versione elettrica della Volvo C40 Recharge. In questo caso cambiano le prestazioni. Sotto al cofano troviamo infatti un singolo motore elettrico con una potenza di 170 kW.