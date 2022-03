Un volantino Expert così bello era da tanto tempo che non lo vedevamo, al suo interno trovano effettivamente posto un numero sempre crescente di promozioni e di prezzi bassissimi, a cui potersi affidare per avere la certezza di spendere poco, anche nel momento in cui si volessero acquistare dei top di gamma.

Gli ordini, per garantire la più ampia possibilità di scelta o accessibilità possibile, possono tranquillamente essere effettuati nei vari negozi e sul sito ufficiale, in quanto tutti i prodotti hanno esattamente i medesimi prezzi di vendita, e prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, che coprirà ogni singolo difetto di fabbrica effettivamente registrato.

Volantino Expert: offerte così non si erano mai viste

Con il nuovo volantino Expert, gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare, anche nel momento in cui volessero ad esempio acquistare un top di gamma di recente commercializzazione, come il Samsung Galaxy S21 FE. Originariamente lanciato a circa 700 euro, al giorno d’oggi lo trovate già a soli 549 euro, una cifra irrisoria se confrontata con l’incredibile qualità delle prestazioni stesse.

Sempre in merito alla fascia alta, annoveriamo anche Apple iPhone 13, un top di gamma a tutti gli effetti, in vendita ad un prezzo altrettanto elevato, poiché saranno necessari 939 euro per il suo acquisto. Le restanti offerte del volantino sono decisamente più economiche, il cui culmine è rappresentato dal Realme GT Neo 2, nonché modelli come Motorola E20, Vivo Y33s, Oppo A94, TCL 20Y e similari. I dettagli li trovate a questo link.