Vodafone ha deciso di competere ad armi pari con Iliad in questo mese di marzo. Tutti gli abbonati che decidono di attivare un ticket con il provider inglese potranno beneficiare di servizi e prezzi alternativi rispetto a quelli garantiti dalla tariffa Giga 120 di Iliad. Le migliori occasioni di Vodafone sono ancora una volta a disposizione di chi effettua la portabilità della rete da altro provider.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga nel mese di Febbraio

Gli utenti del gestore inglese, ad esempio, potranno scegliere la tariffa Special 100 Giga. I clienti avranno a loro disposizione in questo caso consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche una quota di 100 Giga per la connessione in internet.

Il costo mensile per il rinnovo di questa ricaricabile è pari a 8,99 euro. In fase di attivazione gli abbonati dovranno soltanto aggiungere una quota extra di 10 euro per la sottoscrizione della SIM.

A differenza delle precedenti occasioni, in questa circostanza gli utenti avranno anche un’ulteriore extra a loro disposizione. Il provider prevede infatti una garanzia inedita per il prezzo. I clienti beneficeranno di un costo inalterato per il pagamento della promozione almeno per il il primo semestre. Vodafone si impegna quindi formalmente ad evitare rimodulazioni durante i primi sei mesi dall’attivazione dell’offerta.

I clienti che decidono di attivare questa promozione di Vodafone dovranno rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Solo per gli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta.