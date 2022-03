Unieuro continua a sorprendere gli utenti con una campagna promozionale di tutto rispetto, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per riuscire a spendere pochissimo, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino attivato nel periodo corrente, infatti, resta perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, promettendo ai vari utenti la possibilità di approfittare degli sconti, recandosi anche sul sito ufficiale. Quest’ultimo, infatti, prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui comunque l’ordine abbia un valore effettivo superiore ai 49 euro.

Unieuro: offerte e prezzi su tantissimi prodotti

Ottime occasioni vi aspettano in questi giorni da Unieuro, avete finalmente l’opportunità di spendere pochissimo, accedendo a prodotti di qualità con Sconti Batticuore pensati appositamente per ridurre anche del 50% i prezzi di vendita degli elettrodomestici di ultima generazione.

In alternativa è comunque possibile pensare di acquistare smartphone in vendita a cifre che non vanno oltre i 500 euro, accedendo a soluzioni del calibro di Galaxy S20 Fe, disponibile a 449 euro, ma anche offerte più economiche, quali possono essere Oppo Find X3 Lite, Redmi Note 10 Pro, Realme GT Master Edition, Redmi 10 e Realme C25Y.

Tutti i prodotti, come al solito del resto, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i difetti di fabbrica, ed anche nella loro variante non brandizzata, soluzione ideale per avere aggiornamenti tempestivi, in confronto alle corrispondenti versioni brandizzate. I dettagli, e tutte le offerte del volantino Unieuro, sono visionabili qui.