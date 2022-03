Unicredit: non fidatevi di questo messaggio, è una truffa assicurata!

Purtroppo si sa, colossi come BNL, Intesa SanPaolo e anche Poste Italiane vengono spesso coinvolti in truffe malvagie da cui nessuno (o quasi) è in grado di scappare. Stavolta l’esca per far abboccare le prede è il gruppo bancario internazionale con sede a Milano, nonché Unicredit. In cosa consiste la frode? Scopriamolo insieme.

Unicredit: come salvarsi dal messaggio letale e cosa c’è scritto?

State tranquilli, un modo per salvarsi dalla questa truffa c’è e si chiama preavviso. Per questo motivo ci teniamo a mettervi in guardia, così da prevenire il danno da cui è impossibile tornare indietro. Ricordate, i malfattori in ogni caso sanno comporre dei messaggi o email più che convincenti, non fatevi ingannare! In questo caso potrete leggere:

“Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

Accedi all’area servizi

Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto UniCredit, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta UniCredit verranno ripristinate.

Grazie per aver scelto i nostri servizi!

I migliori saluti,

Assistenza Clienti UniCredit”.

Come potete vedere la truffa in tal caso è invisibile, ma non dimenticate che nessun organo ufficiale di questo tipo invia comunicazioni in cui richiede dati sensibili tramite internet!