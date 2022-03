Le notizie sulla guerra in Ucraina stanno innescando una crescita di falsi siti di beneficenza che svuotano il tuo conto corrente. Ecco solo alcuni esempi individuati dai ricercatori ESET, che ha trovato molti siti che affermano di aver bisogno del tuo aiuto, ma in realtà vogliono solo i tuoi dati di accesso.

Non puoi fermare i criminali informatici, ma Laura Blankenship dell’Eastern Michigan Better Business Bureau ha mostrato alcuni semplici modi per individuare le truffe.

“A volte le persone per aiutare decidono di inviare vestiti e cibo, ma bisogna capire se è effettivamente possibile che possa accadere in questo momento“.

Blankenship dice di scoprire se l’ente di beneficenza ha lavoratori nella regione colpita o devastata dalla guerra. Quando si tratta di donare all’estero, bisogna cercare di evitare i siti di crowdfunding o gli account GoFundMe in cui i soldi vanno a una persona, invece che a un ente di beneficenza.

Alcuni consigli per non cascarci

Può sembrare un’organizzazione consolidata, ma guarda da vicino: i truffatori potrebbero utilizzare diverse strategie per indurti a donare. Prima di tirare fuori la carta di debito, fai le tue ricerche.

Diffida di chiunque o di qualsiasi sito che ti chiede di trasferire denaro o inviare buoni regalo. Sii scettico nei confronti dei post sui social media a meno che tu non abbia già contattato l’organizzazione per verificarne la legittimità e cerca i segnali che indicano che il sito stesso è sicuro.

“Vuoi assicurarti nella parte superiore della pagina che dice che è sicuro“, ha detto Blankenship. “Che c’è un simbolo di un catenaccio bloccato, che significa che la pagina web ha la crittografia https. la s signififica che stai al sicuro.”

E se sospetti che qualcosa non vada, contatta direttamente l’ente di beneficenza.