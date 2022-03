Tutti gli utenti si ritrovano a poter risparmiare moltissimo nei vari punti vendita Trony, data la presenza di una campagna promozionale che punta sulla più grande varietà di sconti speciali, garantendo infatti ampia scelta a tutti coloro che sono pronti a risparmiare al massimo.

Il volantino non si allontana in termini di disponibilità sul territorio, poiché dovete sapere che tutti gli acquisti potranno essere completati solamente da coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, senza affidarsi al sito ufficiale. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo essere disponibili sempre le solite garanzie di 24 mesi, ed anche le versioni no brand per i prodotti della telefonia mobile.

Non perdetevi il nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon ed offerte veramente assurde.

Trony: occasioni e grandi prezzi bassi per tutti

La campagna promozionale di Trony affonda le proprie radici su un meccanismo molto amato e richiesto dalla community nazionale, che prevede la possibilità di ricevere uno sconto del 50%, ma solo sull’acquisto di due prodotti, il cui prezzo sia differente di almeno 5 euro.

Aggiungendoli al carrello, sarà possibile scegliere tra la maggior parte delle categorie merceologiche, si riuscirà a ricevere in cassa una riduzione immediata (applicata quindi sullo stesso scontrino), pari al 50% del valore di listino del meno caro della coppia. Sottolineiamo che non verranno emessi buoni sconto o similari, ma si tratta a tutti gli effetti di uno sconto fisso istantaneo. Se volete scoprire, e conoscere da vicino gli sconti, ricordatevi che sono disponibili le pagine direttamente a questo indirizzo speciale.