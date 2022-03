Elon Musk sta permettendo alla popolazione ucraina di usufruire delle colonnine di ricarica gratuitamente. La Russia non ha apprezzato questa decisione presa da Musk per i veicoli Tesla.

Musk è stato sommerso dalle richieste dei suoi follower su Twitter. A gran voce hanno richiesto che fosse vietato l’accesso a questi veicoli per la Russia, oltre ad essere al contempo facilitato per gli ucraini. Le colonnine più vicine all’Ucraina sono in quattro città vicine ai confini di tre Paesi: Polonia, Ungheria e Slovacchia. In queste zone gli ucraini possono usufruire dei servizi offerti da Tesla gratuitamente.

Tesla: Musk mette a disposizione dell’Ucraina la possibilità di ricaricare le proprie auto gratuitamente

Gli ucraini in possesso di veicoli elettrici Tesla, e anche di altre aziende in alcuni casi, possono utilizzare le colonnine senza alcun costo a Trzebownisko, in Polonia; Košice, Slovacchia; Miskolc e Debrecen in Ungheria. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha circa 30.000 auto elettriche al momento sparse tra i suoi abitanti, mentre l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che circa 660.000 rifugiati siano fuggiti dai combattimenti in Ucraina dopo l’invasione russa. Un’auto ricaricabile – senza preoccuparsi dei costi – può essere di grande aiuto.

Di recente Musk ha anche annunciato che i satelliti Starlink di SpaceX, che trasmettono Internet dallo spazio, saranno al servizio dell’Ucraina. L’invasione ha reso le comunicazioni davvero complesse in alcune zone, una buona connessione ad Internet diventa cruciale. SpaceX in passato ha già lanciato migliaia di satelliti per portare la banda larga in aree del mondo difficili da raggiungere. “Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminal sono in fase di preparazione”.