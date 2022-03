In una recente indagine, è stato scoperto che Samsung limita le prestazioni di oltre 10.000 app, comprese le applicazioni di sistema, le applicazioni di Google e una sfilza di applicazioni di terze parti. Secondo la società, ciò viene fatto al fine di salvaguardare la sicurezza dei consumatori.

Il Game Optimizing Service (GOS), che è responsabile dell’ottimizzazione delle prestazioni del sistema al fine di prevenire problemi di surriscaldamento e throttling, è responsabile dell’imposizione delle restrizioni. Tuttavia, come ha scoperto l’utente di Twitter @GaryeonHan, l’ambito del servizio si estende ben oltre i giochi e include anche l’interferenza con app di terze parti.

Samsung ha dimostrato di limitare alcune app

GOS è stato accusato di imporre vincoli di prestazioni anche quando la temperatura di un dispositivo rientra in un intervallo tollerabile, come è stato sottolineato dagli utenti. Peggio ancora, il servizio è indulgente nei confronti di applicazioni di benchmarking come Geekbench, escludendole dall’elenco delle applicazioni soggette a throttling. Poiché i punteggi ottenuti tramite tali app non sono rappresentativi dell’esperienza genuina, questo è un chiaro indicatore di inganno.

In breve, finché il GOS continuerà a imporre i suoi regolamenti nella loro forma esistente, gli utenti non potranno godere delle prestazioni per cui hanno pagato. Se sei uno dei clienti con un nuovissimo modello Galaxy S22 tra le mani, il processore Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 sotto il cofano potrebbe non funzionare al massimo delle sue prestazioni.

Indipendentemente da ciò, secondo le informazioni di Naver, Samsung sta esaminando il problema del GOS e lo sta trattando seriamente come con il Galaxy Note 7, quindi dovremmo avere notizie molto presto.