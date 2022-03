Per i possessori di una carta Postepay, l’attenzione in rete deve essere sempre massima. Ancora in queste settimane, infatti, proseguono i tentativi di phishing e le truffe. In virtù di queste truffe, molti utenti hanno perso anche ingenti parti dei loro risparmi.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

La tecnica da parte degli hacker può oramai dirsi consolidata. I malintenzionati della rete si fingono parte del servizio assistenza di Poste Italiane ed inviano finte comunicazioni via mail ed SMS agli utenti di Postepay, in cui si palesano finti accrediti sulla carta dal valore anche superiore ai 1000 euro. Molto frequente questa forma per i messaggi: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

I lettori, attratti dalla comunicazioni, sono indirizzati su un link in allegato a queste mail ed SMS. Proprio in tale circostanza si palesa il gioco dei malintenzionati. Basta un semplice click da parte dei lettori agli hacker per accedere ai dati riservati del pubblico, comprese le credenziali home banking di Poste Italiane.

Laddove gli utenti Postepay si trovassero a condividere le loro credenziali per l’home banking ci sarebbero ingenti problemi per la gestione dei risparmi. Agli utenti, infatti, bastano pochi minuti per rubare anche ingenti parti del credito sulla carta di credito ricaricabile.

In presenza di messaggi sospetti o di tentativi di truffa acclamati, i titolari di Postepay devono evitare click improvvisati e devono provvedere a comunicare con i reali operatori del servizio assistenza di Poste Italiane via call center o via mail.