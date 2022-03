L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare la propria offerta denominata Creami WOW 30 GB a meno di 5 euro al mese.

Inizialmente l’offerta è stata prorogata fino allo scorso 26 febbraio 2022 ma andando sul sito ufficiale dell’operatore abbiamo notato che è ancora disponibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile: Creami WOW 30 GB ancora disponibile

La tariffa nello specifico prevede 30 Giga di traffico internet in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone con velocità massima che può arrivare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati senza scatto alla risposta verso tutti e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi operatore. Il tutto per soli 4,99 euro ogni mese. Inoltre, incluso in questo canone troviamo anche 3,27 Giga da utilizzare ogni mese in Europa.

La promozione a meno di 5 euro al mese è attivabile SOLO ONLINE sia per chi necessita di una nuova utenza sia per chi intende cambiare il proprio operatore. Inoltre, nel costo mensile troviamo anche il Ti Cerco, il Richiama Ora e la navigazione in hotspot gratuita. L’offerta non prevede vincoli di permanenza ed è inoltre bloccata per tutta la permanenza con questo MVNO.

Per aderire alla promozione last-minute di Poste Mobile è davvero semplicissimo. Basterà, infatti, recarsi sul sito ufficiale dell’operatore e corrispondere una quota di 20 euro una tantum. In questo costo iniziale troviamo anche 10 euro di ricarica omaggio.