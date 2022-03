PayPal: conti svuotati con un messaggio molto credibile, ecco la truffa

Avrebbe del clamoroso quello che starebbe succedendo nelle ultime ore a coloro che utilizzano un conto PayPal. Il noto servizio che è ormai disponibile per milioni e milioni di utenti nel mondo sarebbe subendo un vero e proprio attacco con una truffa che ne sfrutterebbe il nome.

Addirittura la mail in questione sembrerebbe essere stata inviata da un indirizzo ufficiale PayPal, ma bisogna stare molto attenti. L’obiettivo è sempre lo stesso ovvero quello di ottenere le vostre credenziali di accesso per impossessarsi del vostro account PayPal. In basso trovate la mail che dovete assolutamente evitare.

PayPal: la truffa è servita, arriva una nuova mail che addirittura sembra essere inviata dall’azienda vera e propria

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal