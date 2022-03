Paypal Coin potrebbe essere il nome ipotetico della nuova criptovaluta dell’omonima compagnia. Ci sarebbe addirittura in studio anche un nuovo logo da conferire per il riconoscimento della nuova moneta virtuale.

Il mercato delle criptovalute inizialmente nato come una sorta di esperimento si è ormai consolidato con l’azione di Bitcoin, Ether e delle altre monete digitali. Gli investitori sono entusiasti di far parte di questo nuovo sistema di gestione economica. Nel calderone si inserisce anche Paypal. Scopriamo di più.

Criptomoneta Paypal: Coin sta per arrivare

A Bloomberg è arrivata la conferma per la nuova criptomoneta. L’azienda fondata da Elon Musk non si lascerà sicuramente sfuggire l’occasione per entrare nel nuovo giro di affari digitali. Si tratta di una delle più importanti piattaforme di pagamento riconosciuta a livello globale.

La prova circa la presenza della partecipazione al mercato da parte di Paypal è arrivata in maniera del tutto informale dall’analisi della versione iOS dell’applicazione. Il codice sorgente, infatti, aveva lasciato spazio alle valutazioni di un’immagine nascosta che ha mostrato l’ipotetico logo da usare per la nuova moneta sostenuta dal dollaro USA.

José Fernández da Ponte – vicepresidente senior di PayPal per le criptovalute e le valute digitali – ha riferito ai microfoni di Bloomberg:

“Stiamo esplorando una moneta stabile; se e quando cercheremo di andare avanti, naturalmente, lavoreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione pertinenti”.

Una possibilità da esplorare ma che quasi sicuramente farà capolino in un mercato in fervore, anche se non nel breve periodo. Avremo presto una Paypal Coin? Non possiamo dirlo, ragion per cui ci riserviamo il diritto di tornare successivamente sull’argomento.