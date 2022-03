Il volantino MediaWorld si avvicina moltissimo all’ideale di sconti che molti di noi hanno sempre avuto in mente, data infatti la presenza di innumerevoli riduzioni di prezzo, tutte applicate su prodotti dall’elevato interesse commerciale.

La campagna che troverete raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, risulta essere attualmente disponibile ovunque in Italia, in altre parole gli stessi prezzi risultano attivi online sul sito ufficiale, il quale permette anche di ricevere la merce a domicilio (però a pagamento, in genere). Gli utenti che sceglieranno un prodotto mobile, inoltre, potranno anche fruire della variante no brand, che prevede aggiornamenti tempestivi, ricevuti direttamente dal produttore.

MediaWorld: offerte e grandi sconti per tutti gli utenti

I prezzi sono in alcuni casi addirittura in caduta libera da MediaWorld, poiché la campagna promozionale prevede un range di sconti molto ampio, a partire ad esempio dagli attuali top di gamma (nonché modelli più costosi in assoluto). Tra questi annoveriamo chiaramente Apple iPhone 13, il più recente dispositivo dell’azienda di Cupertino, in vendita a 958 euro, passando per Galaxy S22 Ultra, il cui prezzo è di 1379 euro, oppure il Galaxy S21 5G, disponibile a 798 euro.

In caso contrario, sempre all’interno della stessa campagna promozionale si trovano anche prodotti decisamente più economici, quali possono essere i due Oppo Find X3 Neo e X3 Lite, scendendo poi verso Oppo A54, Galaxy A52, Galaxy A12 o Redmi Note 10S e Redmi 10. Tutte le offerte sono comunque descritte in maniera assolutamente dettagliata sul sito ufficiale di MediaWorld stessa.