È possibile scaricare l’app inutile dal play Store, come scritto nella sua stessa descrizione dagli sviluppatori.

Un mistero sul Play Store

Partiamo con la descrizione presente sul Play Store: Questa App è inutile, non scaricatela.

Una breve descrizione degli sviluppatori che sembra avere dell’ incredibile, si viene invitati a non scaricare questa applicazione!

Ovviamente gli utenti dopo aver letto questo avvertimento, la prima cosa che faranno è scaricare subito l’App.

La curiosità in questi casi prende il sopravvento sulla razionalità, ma d’altro canto possiamo avere la garanzia che non si tratti di un software malevolo.

Infatti tutte le applicazioni che vengono caricate sullo Store sono soggette ai controlli di Google e seppur ci sono stati dei casi di Applicazioni dannose, in linea di massima dovremmo poter essere tranquilli.

Ma torniamo a questa App, cosa succede una volta scaricata? Prima di continuare nella lettera dell’articolo, se non volete avere degli spoiler e se siete interessati a scoprirlo da soli, vi lasciamo il link per il download: no, non possiamo postarlo perché Google ha tolto il tasto condividi da questa App (Perché?). Comunque basterà digitare ”App inutile” sulla barra di ricerca.

App inutile sul Play Store: tante recensioni positive.

Dopo aver trovato l’App sullo store, se scorriamo un po’ più in basso assistiamo a una valanga di recensioni positive. Ma come è possibile? Non era un App inutile? Tra le lodi agli sviluppatori e commenti sarcastici che chi chiede un seguito confessando di aver trovato un grande amico.

Ma chi sarà questo amico? L’amico in questione è il cubo rosso protagonista dell’applicazione.

Un cubo che alterna momenti simpatici a momenti di apatia che gli utenti devono disturbare con ripetuti click!

Eh sì, avete ben capito, bisogna irritare il cubo rosso cliccandoci sopra, e lui gentilmente ci invita a sparire, a non disturbarlo, chiedendo il motivo per cui abbiamo scaricato l’app dopo aver letto la descrizione!

Un momento particolarmente simpatico si è creato quando il cubo ci ha minacciato, raccontando che ad ogni nostro click corrisponde un esplosione di un pianeta nell’universo e che al prossimo sarebbe esploso il pianeta Terra.

Se siete curiosi del continuo, dovreste correre a scaricarla!