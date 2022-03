Il ritorno delle coppe europee nei palinsesti delle tv a pagamento ha portato ad una nuova fase di successo per lo streaming IPTV. In Italia sono sempre più numerosi gli appassionati di calcio che si affidano proprio a questa tecnologia per seguire la loro squadra del cuore.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Lo streaming illegale da quando DAZN, Sky e Amazon Prime Video si dividono i diritti tv del calcio attira sempre più utenti, anche grazie al fattore dei risparmi. In media gli utenti arrivano a risparmiare sino al 90% ogni anno con un ticket per l’IPTV.

I vantaggi dello streaming illegali devono però essere bilanciati anche le possibili sanzioni. Tutti coloro che scelgono questa tecnologia possono infatti incorrere in una sanzione sino a 30mila euro. In caso di recidiva è inoltre prevista anche la galera sino a tre anni.

Gli utenti che si affidano all’IPTV sono inoltre esposti anche ad una serie di truffe molto pericolose. Ancora in queste settimane su WhatsApp così come su Telegram circolano messaggi di malintenzionati e delle loro offerte per lo streaming illegale. Gli utenti che seguono questi messaggi spendono spesso molti soldi senza ricevere alcun servizio in cambio.

Chi attiva un ticket IPTV senza un abbonamento regolare per DAZN, Sky e Amazon spesso si affidano anche alla tecnologia dei canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.