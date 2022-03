La seconda rivoluzione di Iliad in Italia è ufficialmente iniziata. Il provider francese ha dato inizio ad una ulteriore fase della sua storia in Italia, con il lancio delle prime offerte legate alla Fibra ottica. I clienti del gestore potranno ora attivare anche un ticket per la telefonia fissa, oltre alle vantaggiose ricaricabili per gli smartphone.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Anche sul fronte della telefonia fissa, le promozioni di Iliad sono caratterizzate all’insegna della massima convenienza sia per le soglie di consumi che per i costi più bassi del mercato. Lo schema del provider francese per la Fibra ottica è quindi speculare a quello già previsto per le sue prime tariffe ricaricabili.

I clienti che optano per l’operatore transalpino potranno sottoscrivere la promozione Iliad Box. Il prezzo mensile per quest’opzione è pari a 15,99 euro. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, anche senza scatto alla risposta. Il pacchetto è poi caratterizzato ovviamente dalla navigazione internet con la Fibra ottica, sino a 4 Gbps. Disponibili anche le telefonate a costo zero verso una serie di paesi esteri.

Il prezzo della promozione di Iliad sale a 23,99 euro ogni mese solo ed esclusivamente per i clienti che non hanno a loro disposizione una ricaricabile con lo stesso gestore.

Sia per il primo ticket che per il secondo, tutti coloro che desiderano una promozione per la Fibra ottica dovranno pagare un costo una tantum di 39,99 euro per l’attivazione della rete e della propria offerta.