Sebbene la regina Elisabetta non abbia parlato pubblicamente dell’invasione russa dell’Ucraina, ha espresso i suoi sentimenti riguardo alla situazione con un’azione significativa. Giovedì, l’ente di beneficenza del Regno Unito Disasters Emergency Committee ha annunciato che la regina ha fatto una donazione per sostenere la raccolta fondi.

“Molte grazie a Sua Maestà la Regina per aver continuato a sostenere il Comitato per l’emergenza disastri e per aver fatto una generosa donazione all’Appello umanitario del DEC in Ucraina“, ha affermato il gruppo in un tweet. Buckingham Palace ha poi confermato al Sun che la regina aveva fatto la donazione con i suoi fondi privati, ma non ha condiviso l’importo.

Il Disaster Emergency Committee, un’organizzazione ombrello per 15 enti di beneficenza britannici ha iniziato giovedì il suo appello per i rifugiati ucraini. Il gruppo ha affermato che prevede di distribuire i fondi a cinque enti di beneficenza che già operano in Polonia, Ungheria, Moldova, Slovacchia e Romania.

L’appello dalla famiglia reale

In un discorso alla Camera dei Comuni mercoledì, il primo ministro Boris Johnson ha annunciato l’appello e ha affermato che il governo britannico arrviera’ a donare fino a 20 milioni di sterline.

Sebbene la regina sia vincolata a una rigorosa neutralità nelle questioni politiche, questa settimana ha annullato un ricevimento diplomatico programmato a causa della crisi in Ucraina. Un alto funzionario ha detto al Times che il Palazzo era felice di ritirare gli inviti ai diplomatici russi e bielorussi chiarendo “la regina stava dimostrando la sua disapprovazione“.

Giovedì, Clarence House ha annunciato che anche Camilla, duchessa di Cornovaglia, aveva fatto una donazione privata alla raccolta fondi per i rifugiati del Daily Mail. “Nessuno poteva non rimanere commosso dalle scene spaventose degli ucraini che fuggivano dalle loro case e la duchessa voleva aiutare in ogni modo possibile“, ha detto al giornale il suo portavoce.

Le donazioni arrivano dopo che altri membri della famiglia reale hanno parlato della crisi. Durante il fine settimana, il principe William e Kate Middleton hanno espresso sostegno al popolo ucraino sul loro account Twitter e sono stati ringraziati dal presidente Volodomyr Zelenskyy, che hanno accolto a Buckingham Palace nell’ottobre 2020.

Mercoledì, Camilla si è unita al principe Carlo in visita al Cattedrale cattolica ucraina a Londra, dove hanno acceso candele e parlato con Vadym Prystaiko, ambasciatore dell’Ucraina in Gran Bretagna.