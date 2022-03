Euronics prova in tutti i modi ad avvicinarsi il più possibile alle migliori campagne promozionali di elettronica del periodo, garantendo all’utente una lunghissima serie di riduzioni, ma sopratutto una incredibile ampiezza di scelta nell’acquisto finale.

Il volantino che troverete direttamente nel nostro articolo, infatti, prevede la possibilità di approfittare di un meccanismo che non limita lo sconto ad uno specifico modello. L’unico vincolo da tenere bene a mente, riguarda la necessità di recarsi fisicamente in negozio, poiché al momento gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito.

Euronics: tanti sconti attendono tutti gli utenti

Se state cercando i migliori sconti, senza limitazioni particolari in termini di scelta, da Euronics siete nel posto giusto, proprio perchè il meccanismo che regola la corrente campagna promozionale, prevede la possibilità di ricevere sconti fissi, al superamento di una determinata soglia di spesa.

I tagli sono infatti di 450, 650, 1050 e 2300 euro, in cambio gli addetti alla cassa sconteranno lo scontrino di 50, 100, 200 e 500 euro. Prestate attenzione, la riduzione di cui parliamo è immediata, infatti non verranno emessi buoni o rimborsi postumi, come accadeva nei giorni scorsi da Unieuro. Gli acquisti sono assoggettati alle condizioni espresse in precedenza, ovvero dovranno essere necessariamente completati in esclusiva nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, con eventuali limitazioni di socio in socio. Per ogni altra informazione, e per conoscere da vicino ciò che effettivamente vi attende da Euronics, non perdetevi le pagine che trovate qui.