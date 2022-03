I materiali più pregiati utilizzati in un telefono Android in questo momento sono il mix di titanio, ceramica e acciaio dell’ultimo modello di Essential Phone, anche se non è il primo in assoluto.

Definendolo un “ritorno al passato”, l’azienda ha scelto un dorso in ceramica di zirconio, simile a quello offerto nell’Essential PH-1. La parte in ceramica sarà disponibile in tre colori: un bianco lucido, un nero opaco e un colore segreto non ancora annunciato. Questo uso di materiali premium si estende anche ad altre componenti. La parte che circonda la fotocamera sul retro sarà in titanio, così come i pulsanti di accensione e del volume. Infine, il telaio centrale non sarà il solito alluminio noioso e leggermente resistente, ma acciaio inossidabile.

Apple da tempo l’acciaio nei suoi dispositivi, ma è molto raro nei telefoni Android e ci sono buone ragioni. L’acciaio aumenta peso e dimensioni della batteria e di conseguenza del telefono stesso. Apple può farla franca per due motivi: va bene con i suoi telefoni che pesano di più e gli iPhone non hanno batterie così grandi.

Anche il cavo di ricarica con cui viene fornito il nuovo Essential Phone OSOM OV1 sarà unico. Potrai fare cose come caricare il dispositivo con delle semplici prese pubbliche senza preoccuparti di qualcosa dall’altra parte che sfrutta una vulnerabilità o cerca di entrare nel tuo telefono. Avrà anche un indicatore LED per avvisarti in caso di trasferimento dei dati sospetto.

La fotocamera, invece, su cui non si sa ancora molto, è la parte che rischia maggiormente di deludere le aspettative, ma non è detta l’ultima parola. Anche sul prezzo non si sa ancora molto. Il dispositivo è stato affiancato a smartphone Android come il Pixel 6 di Google, quindi i prezzi potrebbero essere molto simili.