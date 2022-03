Esselunga continua a sorprendere il pubblico italiano, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per riuscire a spendere decisamente meno del previsto, o di quanto atteso.

Il volantino che troverete raccontato nel dettaglio nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile in esclusiva nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli stessi prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale dell’azienda. Al netto di tale piccola limitazione, tuttavia, i prodotti risultano essere distribuiti con la solita garanzia la cui durata è di 24 mesi, ed anche nella variante completamente sbrandizzata.

Esselunga: offerte a più non posso e grandi prodotti scontati

Numerose occasioni attendono gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo smartphone, anche di fascia alta. All’interno del corrente volantino di Esselunga, infatti, potrete scoprire l’Apple iPhone 12, un modello diventato con il tempo più economico, data proprio la presenza sul mercato della nuova generazione. Il suo prezzo attuale si aggira attorno ai 799 euro, almeno per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna.

Gli utenti che invece vorranno spendere non più di 200 euro, potranno fare affidamento sullo Xiaomi Redmi Note 8 2021, un prodotto aggiornato nel corso dello scorso anno, che promette discrete prestazioni, ma molto lontane (ovviamente) dal modello raccontato nel paragrafo precedente. Non mancano anche altre riduzioni interessanti, per questo motivo dovete assolutamente collegarvi il prima possibile al sito ufficiale.