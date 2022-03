Durante le festività natalizie, Epic Games Store ha regalato a tutti i suoi clienti numerosi videogiochi interessanti. L’azienda ha poi deciso di proseguire le sue iniziative regalando ogni giovedì altre cose. Nella giornata del 3 marzo 2022, in particolare, sono stati offerti due videogiochi e un DLC, ovvero un pacchetto aggiuntivo. Vediamo di quali titoli si tratta.

Epic Games Store continua a sorprendere gli utenti: in regalo due videogiochi e un DLC

Epic Games Store propone da diverso tempo alcune iniziative per i suoi utenti, offrendo molto spesso diversi videogiochi. Come già accennato, nella giornata del 3 marzo 2022 l’azienda ha deciso di offrire in regalo tre titoli, tra cui un DLC. Quest’ultimo, in particolare, è il Kit Slayer Epico per Dauntless. Quest’ultimo include valuta virtuale e tre giorni di accesso VIP Club gratis.

Il secondo titolo offerto da Epic Games Store è Black Widow Recharghed. Come riportato sul sito: “L’originale sparatutto cult a doppia levetta con un cast aracnide ritorna! Giusto in tempo per Halloween, Black Widow: Recharged è stato rivisitato in chiave moderna, accompagnato da una veste grafica vivace, nuove potenti abilità e un’ulteriore colonna sonora originale, opera della pluripremiata compositrice di tracce musicali per videogiochi Megan McDuffee.”

L’ultimo titolo è Centipede Recharged, una “gloriosa rivisitazione di un celebre classico, il tutto mentre ti muovi a ritmo di una colonna sonora originale al cardiopalma realizzata da Megan McDuffee.” Vi ricordiamo però che tutti gli utenti interessati a questi videogiochi avranno poco tempo per scaricarli gratuitamente. Sarà infatti possibile farlo soltanto dal 3 al 10 marzo 2022.