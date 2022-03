CoopVoce: le offerte migliori fino a 100GB con 20 euro in regalo, ecco come

Così come tutti i giorni, anche oggi potrebbe essere il giorno perfetto per cambiare gestore. No, non si tratta di un incoraggiamento, ma di una constatazione in merito alla volontà degli utenti soprattutto nell’ultimo periodo.

Sono talmente tante infatti le soluzioni disponibili sul mercato della telefonia mobile che il desiderio di cambiare provider dopo alcuni problemi diventa sempre più assiduo. I gestori virtuali peraltro riescono oggi a svolgere una funzione fondamentale, ovvero quella di concedere risparmio e qualità allo stesso tempo, proprio come fa CoopVoce. Le promozioni del nostro gestore virtuale sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda, rispondendo al nome di Evolution. Inoltre c’è anche una promozione, la quale regalerà 10 € a tutti coloro che sottoscriveranno una delle tre offerte entro il prossimo 9 marzo. Nel momento in cui gli utenti che dovessero scegliere di sottoscrivere le offerte, risultassero anche Soci Coop, ecco che il bonus salirebbe a 20 €.

CoopVoce: queste sono le tre offerte più gettonate del momento, ecco le Evolution

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS