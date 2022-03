Con Coop e Ipercoop non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale lanciata nel periodo dalle due aziende, prevede ad ogni modo la possibilità di avvicinarsi moltissimo ai migliori prodotti in circolazione, senza spendere troppo.

Il volantino rientra alla perfezione nel range di soluzioni apprezzate e già viste in passate, che permettono comunque di godere di un risparmio complessivamente accettabile ed accessibile per la maggior parte di noi. Tutti i prodotti vengono come al solito distribuiti con una garanzia della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire ogni difetto di fabbrica, promettendo anche in cambio la riparazione completamente gratuita.

Coop e Ipercoop: ecco tutte le migliori offerte da non perdere

Splendide occasioni vi attendono nei vari negozi di Coop e Ipercoop in giro per l’Italia, tutti i prodotti che troverete nel volantino sono disponibili a prezzi inferiori ai 300 euro, e garantiranno effettivamente la possibilità di spendere poco, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali.

Osservando da vicino il mondo della telefonia mobile, notiamo ad esempio la presenza di Galaxy A12, Realme 8i, Galaxy A52 o anche Realme C11 2021, tutti distribuiti alle condizioni espresse in precedenza, ovvero no brand con garanzia della durata di 24 mesi. Non mancano chiaramente offerte e riferimenti anche ad altre categorie merceologiche (e fasce di prezzo); per approfondire la conoscenza dell’ultimo volantino di Coop e Ipercoop, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che potete trovare a questo indirizzo.