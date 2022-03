Il volantino che Carrefour ha effettivamente deciso di attivare in questi giorni, riesce a rendere l’idea di quanto i supermercati siano in grado di scontare i migliori prodotti, alla stessa stregua dei normali rivenditori di elettronica, generalmente più quotati.

La corrente campagna promozionale parte con l’essere ampiamente disponibile sull’intero territorio nazionale, in tal modo tutti vi possono accedere indistintamente dalla provenienza, riuscendo a godere delle medesime riduzioni di prezzo. Il volantino, inoltre, prevede le solite caratteristiche di base per i prodotti: garanzia di 24 mesi e no brand per la telefonia mobile.

Carrefour: offerte ed occasioni per tutti

Carrefour propone un livello di risparmio incredibile a tutti gli utenti in Italia, data la presenza di offerte sempre migliori, applicate su grandi prodotti. Osservando da vicino il meccanismo che regola il volantino, notiamo la presenza di un modello in particolare in forte sconto, stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9AT, un prodotto in vendita da poco più di un anno in Italia, oggi acquistabile a soli 119 euro, un prezzo decisamente abbordabile ed alla portata di tutti.

Se non lo conoscete, vi elenchiamo rapidamente i suoi punti di forza: display da 6,53 pollici, processore performante, e batteria da ben 5000mAh, per una capienza ben superiore alle aspettative. Tutto è visionabile nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, il quale permette di capire anche le possibilità di acquisto, ricordando comunque che le scorte non dovrebbero essere limitate, e l’accesso è possibile solamente nei negozi fisici in Italia.