Le offerte attualmente attive nei vari punti vendita Bennet, fanno riferimento ad un volantino che punta fortissimo sul tentativo di far risparmiare il più possibile il consumatore finale, senza precludergli la possibilità di acquistare un top di gamma.

L’unico vincolo imposto dalla soluzione corrente, risiede proprio nella necessità di recarsi personalmente in un punto vendita fisico, infatti ricordiamo non essere disponibile la stessa campagna sul sito ufficiale dell’azienda. Nel momento in cui, eventualmente del resto, si fossero spesi più di 199 euro, sarà comunque possibile richiedere la rateizzazione del pagamento finale.

Bennet: offerte ed occasioni sono all’ordine del giorno

Un volantino così interessante era da tanto tempo che non lo vedevamo da Bennet, al suo interno l’azienda è riuscita a concentrare nuovi prezzi bassi, applicati ad esempio ad alcuni prodotti di fascia alta, come l’Apple iPhone 12. Questi, infatti, è stato commercializzato a soli 649 euro; una cifra che a prima vista può apparire ancora elevata, ma se confrontata con la qualità e le prestazioni offerte, permette di capire sin da subito il possibile risparmio finale.

L’alternativa più valida del volantino stesso, è rappresentata dal Redmi Note 10S, un prodotto che nulla ha a che vedere con il precedente modello, ma che può comunque essere acquistato a soli 199 euro, godendo di discrete prestazioni generali. Non dimenticatevi di tutte le altre offerte della campagna, raccolte per comodità a questo link, in modo da avere una visione d’insieme di ciò che vi aspetta.