Sono passati ormai diversi anni dall’emergere delle prime informazioni su uno dei dispositivi Apple più attesi di sempre. Nonostante ciò l’arrivo degli Apple Glass sembra essere ancora lontano seppur probabilmente preceduto dal lancio di un visore AR e VR.

Un primo assaggio di quello che sono le capacità del colosso di Cupertino nell’impiego della realtà virtuale e aumentata arriverà quasi sicuramente entro la fine di quest’anno. Il visore per la realtà mista più volte descritto da analisti e leaker dovrebbe debuttare nel corso di questo 2022 ma non è da escludere un rinvio al 2023. Nell’attesa è possibile prendere visione di quello che sarà il suo design grazie ad alcuni rendering realizzati dal designer Concept Creator.

Apple visore AR e VR: come sarà il dispositivo più atteso degli ultimi tempi!

Le immagini realizzate dal designer non sono da considerare ufficiali e del tutto attendibili in quanto ideate sulla base delle indiscrezioni trapelate in rete e non su notizie diffuse dalla stessa azienda. Apple, infatti, non si è ancora espressa riguardo la presentazione del suo visore AR e VR né ha fatto riferimento ad esso durante la sua fase di produzione.

I rendering permettono comunque di osservare quelli che potrebbero i dettagli del visore Apple che, tra le sue peculiarità, vanterà un peso complessivo decisamente ridotto rispetto ai concorrenti già sul mercato. Tra le caratteristiche si prevede la presenza di ben dodici telecamere, quindici secondo l’esperto Ming-Chi Kuo; e di sensori destinati al tracciamento del movimento oculare. Alcuni tasti fisici potrebbero essere destinati all’accensione e allo spegnimento ma a riguardo non si hanno ancora informazioni certe.

Il costo del visore Apple non sarà del tutto irrisorio. Il colosso potrebbe infatti proporre la sua novità a un prezzo di circa 3000,00 dollari.