Uno dei vantaggi dell’utilizzo di Android è Android Auto. L’ideale per avere tutte le applicazioni a portata di mano senza distrarti mentre sei alla guida. Di seguito alcune delle app più popolari e i motivi che le rendono perfette per Android Auto.

Google Maps

Non si può negare che l’app più utilizzata per Android Auto sia Google Maps, installata su un miliardo di dispositivi. È uno dei software più accurati ed efficienti sul mercato che risale al 2008, con anni di sviluppo alle spalle, ed è gratuito. Non è necessario un abbonamento ed è costantemente aggiornato. Tutti conosciamo Google Maps, ma forse non sai perché è così utile per Android Auto. Se sei in una zona con scarsa fonte di illuminazione (ad esempio un tunnel) le mappe si illuminano. Inoltre, presenta svariate funzioni offline che possono fare la differenza se stai percorrendo una strada con un segnale scarso o assente.

Autovaras: assistente Android Auto

Quest’app è eccezionale per monitorare tutti i documenti e le rispettive scadenze. Non dovrai più preoccuparti di dimenticare la scadenza dell’assicurazione da pagare. Potrai inserire qualsiasi promemoria di ogni tipo e per qualsiasi documento.

Spotify: musica e podcast

Se stai cercando di riprodurre la musica che ami e i podcast che ascolti spesso con un’unica app, Spotify è la scelta migliore. Non solo perché offre l’integrazione con Android Auto, ma è un’ottima app già di per sé. Con l’integrazione dei comandi vocali potrai gestire l’app e utilizzarla a mani libere mentre guidi. Soprattutto dopo la rimozione di Car View, funziona molto bene con Android Auto.

Telegram

Ci sono un sacco di app di messaggistica tra cui scegliere e molte funzionano con Android Auto e Google Assistant. Quella che si distingue costantemente è Telegram. L’invio di messaggi è veloce, tutto è crittografato, tutti i contenuti sono sincronizzati a livello di account (quindi puoi riprendere facilmente da dove eri rimasto quando ti sposti dal PC ad Android), c’è un’app nativa per PC (non è necessaria un’app Web) e puoi persino eliminare i tuoi messaggi in qualsiasi momento. Inoltre, l’app è costantemente aggiornata.

Audible per Android Auto

Grazie al supporto di Android Auto per Audible, puoi avviare facilmente un audiolibro direttamente dall’interfaccia utente di Android Auto. Amazon possiede Audible, quindi la selezione di audiolibri è piuttosto fornita. Inoltre l’app offre anche podcast. Puoi persino acquistare audiolibri inclusi nei tuoi e-book direttamente sul negozio Amazon, che è un ottimo modo per risparmiare sugli acquisti Kindle e Audible. È un’ottima scelta per l’ascolto in movimento.

Waze: GPS, mappe, avvisi e navigazione in tempo reale

Waze è un’eccellente app di navigazione a sé stante e ancora in fase di sviluppo. Funziona attraverso il crowdsourcing e chiunque può segnalare incidenti o altri ritardi sulla strada. Ciò consente ai conducenti di scegliere percorsi efficienti in tempo reale. Nonostante la mancanza del supporto offline, Waze offre comunque informazioni accurate in tempo reale, grazie al lavoro dei suoi utenti. Inoltre, si integra bene con Android Auto e puoi persino avviare app al suo interno.

Pocket Casts

Diversi servizi di streaming offrono supporto per podcast, come Spotify e Audible, ma se stai cercando un’app podcast dedicata, Pocket Casts è un pilastro che risale al 2011. Grazie a un’interfaccia utente intuitiva e alle suoi funzioni rende tutto più semplice. Pocket Casts è perfetto per lunghi viaggi mantenendo le mani libere. L’app si collega perfettamente ad Android Auto e all’Assistente di Google.

TomTom GO

La piattaforma creata per TomTom è stata la più utilizzata per la navigazione satellitare dal 2004, quindi ha senso che l’azienda abbia deciso di offrire una manciata di app su Android. Puoi provare il software di navigazione per 30 giorni, con tutte le funzionalità, e se ti piace puoi abbonarti mensilmente, oppure per 6 mesi o per un anno intero. Sono presenti mappe offline, indicazioni di corsia, avvisi sul traffico in tempo reale e navigazione passo-passo. C’è anche un’opzione gratuita disponibile che si chiama TomTom AmiGO.

Poweramp per Android Auto

Ci sono tonnellate di app per ascoltare la musica. Con quest’app viene offerto il supporto per Android Auto dal 2019 ed è uno dei più amati, grazie al design chiaro e all’eccezionale equalizzatore. Riproduce anche praticamente qualsiasi formato, inclusi i FLAC, il che lo rende un eccellente lettore per gli audiofili con sistemi audio killer. Per sbloccare la versione completa, tuttavia, sarà necessario pagare una piccola somma.

TuneIn Radio

Sembrerà un’idea folle, ma hai pensato di riprodurre la radio tramite Android Auto? TuneIn Radio è un’app all-in-one e offre oltre 100.000 stazioni radio AM, FM e Internet. Ciò include stazioni divise per categorie: notizie, podcast popolari, sport dal vivo e tanto altro. La selezione delle stazioni è esponenzialmente migliore di quella incorporata nella maggior parte delle autoradio, quindi non è un’idea così folle se preferisce gestire la musica che ascolti senza cambiare stazione ogni secondo.