Gli utenti Game Pass del circuito gaming delle console Xbox riceveranno un nuovo bundle di giochi gratuiti nel mese di marzo 2022. Ad annunciarlo è la stessa società attraverso un post che indica i titoli in arrivo e le relative date di pubblicazione. Scopriamo insieme cosa potremo giocare tra un paio di giorni.

XBox Game Pass: ecco i 3 giochi gratis del momento

Gli abbonati al servizio Microsoft Game Pass potranno fare scorta di novità videoludiche per una serie di titoli già confermati dalla compagnia di Redmond. Nello specifico il nuovo mese regala:

FAR: Changing Tides (PC, Xbox One e Series X|S) – 1° marzo

(PC, Xbox One e Series X|S) – 1° marzo Crusader Kings III (Xbox Series X|S) – 29 marzo

(Xbox Series X|S) – 29 marzo Weird West (Xbox One e PC) – 31 marzo

Il primo dell’elenco rappresenta il sequel di Lone Sails. Sostituisce il polveroso deserto con un oceano denso di segreti da scoprire e pericoli da evitare. Giorno 29 marzo, come indicato in elenco, toccherà a Crusader Kings III, lo strategico storico di Paradox disponibile su PC già dal 2020. L’ultimo titolo arriva a fine mese con un GDR ideato dal co-founder di Dishonored.

Ai titoli proposti in elenco potrebbe aggiungersi verosimilmente anche Shredders, un simulatore di snowboard con data di lancio ancora da definire. Inizialmente previsto per Febbraio 2022, infatti, il titolo è slittato al 17 marzo per poi perdersi nuovamente nell’oblio con la cancellazione completa del riferimento. Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni aggiornate.

Nel frattempo vi ricordiamo che sono arrivati anche Roboquest per PC (22 febbraio), Galactic Civilizations III per PC (24 febbraio), Super Mega Baseball 3 per console (24 febbraio via EA Play) e Alice: Madness Returns per PC (28 febbraio via EA Play).