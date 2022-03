WindTre continua a proporre la sua offerta con 150 GB riservata ai clienti under 30. Accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita fisici, tutti i nuovi clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di attivare l’incredibile WindTre Young + 5G con Easy Pay che, a un costo di 14,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay è disponibile esclusivamente per i clienti under 30, i quali procedendo con l’attivazione hanno a disposizione anche una quantità illimitata di Giga di traffico dati da utilizzare per tutte le app social, chat, mappe e musica.

I nuovi clienti, dunque, potranno sfruttare 150 GB per la navigazione e Giga senza limiti per le applicazioni più utilizzate. WindTre garantisce così degli ottimi contenuti a un costo particolarmente conveniente.

La tariffa è disponibile in modalità Easy Pay quindi sarà fondamentale affrontare le spese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Il gestore propone la sua tariffa anche in una versione ancora più conveniente. Andando incontro a una spesa di 11,99 euro al mese, infatti, sarà possibile attivare la WindTre Young 5G e ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 80 GB di traffico dati per la navigazione e Giga illimitati per tutte le app.