Microsoft Corporation conferma quanto temuto da molti utenti prossimi all’installazione di Windows 11. Per saggiare ed apprezzare tutte le novità dell’inedito sistema operativo in versione Pro servirà obbligatoriamente uan connessione ad Internet ed un account Microsoft attivo. Scopriamo di più.

Windows 11 Pro: account e rete Internet disponibili per forza per la configurazione iniziale

La build Windows 11 Pro richiederà un account Microsoft obbligatorio per l’installazione. La configurazione iniziale – fa sapere la compagnia – necessita di un’identificazione. Nessuno potrù quindi installare una nuova versione dell’OS scegliendo di impostareun account locale.

Sin dai tempi di Windows 10, infatti, la società di Redmond spinge gli utenti ad utilizzare un account. Con la versione 11 le cose non cambiano per utenti che non tollerano questa presa di posizione assoluta verso la divulgazione e la registrazione dei dati personali.

Nella pagina ove è stata annunciata la novità – che troviamo a questo indirizzo – l’azienda spiega:

“Simile a Windows 11 Home Edition, Windows 11 Pro Edition ora richiede la connettività Internet solamente durante la configurazione iniziale del dispositivo (OOBE).

Se scegli di configurare un dispositivo per uso personale, sarà richiesto anche l’account Microsoft per la configurazione”.

Il requisito obbligatorio è attualmente in fase di test per le Build Insider di Windows 11 e sarà probabilmente implementato nella SKU Pro nei prossimi mesi. Chi installa il nuovo OS oggi può ancora evitare questo controllo disconnettendo il PC da Internet durante l’installazione ed impostando un account locale. Non appena le novità prenderanon ufficialmente forma tutto ciò non sarà più possibile, motivo per cui potrebbe convenire installare adesso o scegliere di inserire un account alternativo per la sola installazione.