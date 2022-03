WhatsApp sta attualmente testando una modifica alla sua app per Mac che offrirà agli utenti un altro modo per reagire ai messaggi.

Poiché WhatsApp lavora per migliorare le sue app su tutte le piattaforme, stava già lavorando duramente da mesi nel tentativo di aggiungere le reazioni alla versione Mac della sua app.

Ora, secondo un nuovo rapporto WABetaInfo, il servizio di messaggistica istantanea sta ora cercando anche di offrire alle persone un nuovo modo di reagire ai singoli messaggi.

Il modo in cui WhatsApp prevedeva che le persone reagissero ai messaggi era pensato in questo modo: bisognava fare clic su un pulsante accanto alla chat, dove era presente una nuova opzione che sembra essere quella che fa accedere al menu dei messaggi, da quel punto poi bisognava effettuare una selezione.

Una soluzione anche per gli utenti mac

Ma adessoo il pulsante accanto al messaggio non è l’unico modo per reagire ai messaggi da quando WhatsApp introdurrà un’opzione “Reagisci al messaggio”, disponibile in un futuro proprio all’interno del menu dei messaggi.

Va detto che è necessario un passaggio in più se l’utente vuole reagire ai messaggi utilizzando l’opzione all’interno del menu dei messaggi, e il pulsante accanto al messaggio è il modo più veloce per inviare una reazione, ma WhatsApp ha deciso di includere questa alternativa.

La capacità di reagire ai messaggi in WhatsApp è ancora in fase di elaborazione e potrebbe volerci un po’ prima che tutti possiamo provarla. Ma anche senza reazioni, WhatsApp è già una delle migliori app per Mac per le persone che vogliono rimanere in contatto con i propri cari o per lavoro. L’aggiunta di reazioni lo porterà sicuramente a un nuovo livello, in questo caso.