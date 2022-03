WhatsApp: spiare il partner giorno e notte con un trucco gratis e nuovo

Riuscire ad evitare tutte le problematiche che girano intorno al mondo del web e quindi anche intorno alle applicazioni più famose, è davvero complicato. Se prima lo era solo per coloro che erano neofiti nel settore, oggi può esserlo anche per coloro che invece sono molto più ferrati in materia. Applicazioni come WhatsApp ad esempio hanno fatto di tutto pur di lasciare fuori problematiche come lo spionaggio, il quale era molto praticato all’interno della piattaforma soprattutto qualche anno fa.

Esistevano infatti vere e proprie applicazioni di terze parti che, previo pagamento, riuscivano a permettere a chiunque l’opportunità di spiare una persona a proprio piacimento. Oggi la situazione è nettamente cambiata, soprattutto da quando WhatsApp ha adottato una politica molto più aggressiva contro i produttori di applicazioni di terze parti legate proprio alla nota app di messaggistica istantanea. Esisterebbe però ancora un trucco molto semplice da utilizzare, seppur meno invasivo rispetto a quelli passati.

WhatsApp: il trucco per spiare le persone ma solo per sapere quando entrano o escono dalla chat

Il nome dell’applicazione che tutti stanno cercando in quest’ultimo periodo Whats Tracker. Ma cosa permette di fare questo nuovo applicativo che all’apparenza non andrebbe neanche ad infrangere i canoni della legge? Semplicemente spiare persone per quanto riguarda i loro movimenti all’interno di WhatsApp. In poche parole potrete scegliere una o più persone della vostra rubrica di WhatsApp e capire quando e quante volte entrano o escono dall’applicazione durante la giornata.

Vi sarà corrisposta una notifica istantanea quando la persona da voi scelta risulterà online o quando uscirà. A fine giornata sarà poi disponibile anche un report completo.