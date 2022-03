Questo mese una grande novità farà il suo ingresso in casa Vivo. L’azienda procederà tra sole poche settimane con il lancio del suo primo smartphone pieghevole. Non è ancora trapelata una data ufficiale durante la quale si terrà la presentazione del dispositivo ma alcune fonti hanno già riportato quelle che saranno con molta probabilità le specifiche tecniche dello smartphone. Vivo X Fold potrebbe non avere nulla da invidiare ai pieghevoli Samsung!

Vivo X Fold: il lancio è sempre più vicino!

A riportare le particolarità del primo smartphone pieghevole Vivo è il leaker Digital Chat Station, secondo il quale l’azienda doterà il suo dispositivo di un display interno con risoluzione QHD+ da 8,00 pollici e refresh rate a 120 Hz. Il display esterno, invece, dovrebbe essere costituito da un pannello da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+. Quest’ultimo potrebbe avere bordi curvi e refresh rate a 120 Hz.

Nessuna fotocamera sotto il display sarà presente sul Vivo X Fold. L’azienda farà ricorso a un foro laterale nel quale inserire il sensore di cui non si conoscono ancora le specifiche. Sul retro, invece, potrebbero fare la loro comparsa ben quattro sensori, di cui il principale sarà da 50 megapixel.

La capacità della batteria non delude le aspettative. Vivo X Fold potrebbe vantare infatti una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 80W.

Maggiori dettagli sul design potrebbero trapelare nel corso delle prossime ore insieme all’annuncio della data dell’evento di lancio. Vivo non sembra essersi ancora espressa a riguardo ma scopriremo nelle prossime settimane se quanto affermato dalle fonti rispecchierà le vere intenzioni dell’azienda.