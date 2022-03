Spendere poco con Unieuro potrebbe effettivamente essere alla portata di tutti, grazie ad una campagna promozionale decisamente interessante, infatti, gli utenti riescono a mettere mano al portafoglio, acquistando nel contempo ottimi smartphone, al giusto prezzo di vendita.

Per essere sicuri di risparmiare al massimo, è necessario ricordare che sarà possibile approfittare dei medesimi prezzi, sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. Coloro che decideranno di seguire questa seconda strada, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro shock: tutti i migliori prezzi di oggi

All’interno dell’ultimo volantino Unieuro, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di scoprire alcune ottime occasioni legate a smartphone di fascia medio-alta, ma non proprio top di gamma di ultima generazione. Il prodotto maggiormente rappresentativo, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo da 449 euro, con il quale gli utenti riescono effettivamente a godere di ottime prestazioni generali, sebbene sul mercato si trovi già il nuovo modello.

Risparmiando il più possibile sullo smartphone, risulta comunque possibile pensare di acquistare anche Oppo Find X3 lite, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi 10, Realme GT Master Edition, Realme C25Y o similari, tutti proposti alle medesime condizioni: no brand e con garanzia di 24 mesi.

Non potendo riassumere l’intera campagna promozionale in un articolo, consigliamo comunque di aprire subito le pagine che trovate al seguente link.