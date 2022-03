UniCredit: nuova truffa in corso sulle carte di credito, svuotate in poco tempo

Se avete visto il nome di Unicredit all’interno di un nuovo messaggio o di una nuova e-mail, state molto attenti. I truffatori stanno utilizzando il celebre nome della famosissima banca italiana per riuscire a far breccia nella sicurezza dei conti correnti delle persone.

Unicredit finisce ancora nell’occhio del ciclone ma non per colpa sua: ecco cosa sta succedendo

Sempre il solito messaggio, ovvero un tentativo di raggiro verso gli utenti che poco possono quando vedono che il testo in questione arriva da parte della propria banca di appartenenza. Bisogna semplicemente evitare di cliccare sul link, per cui potrete anche aprire l’e-mail tranquillamente.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT