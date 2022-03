Un volantino così bello lo stavamo aspettando da tanto tempo, finalmente da Trony gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare grandissimi prodotti di tecnologia, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate.

Il pregio della campagna promozionale, è sicuramente legato alla possibilità di godere di uno sconto fisso su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta, o da altre soluzioni dello stesso tipo. I prodotti sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Trony: il volantino con tutte le offerte attive nel periodo

Con il volantino Trony gli utenti hanno effettivamente la possibilità di ricevere uno sconto specialissimo sull’acquisto di un paio di prodotti, poiché basterà aggiungere al proprio carrello una coppia di dispositivi, dal prezzo differente di almeno 5 euro, per godere in cambio di uno sconto del 50%, corrispondente al listino del meno caro fra i suddetti.

Il meccanismo già lo avevamo visto ed apprezzato in passato, infatti è a tutti gli effetti una delle campagne più richieste dalla community, sopratutto in termini di ampie disponibilità sul territorio nazionale (e non solo). E’ importante ricordare, ad ogni modo, che gli sconti non potranno essere applicati sul prodotto che più preferite, ed in parallelo che corrisponderanno a tutti gli effetti ad una riduzione immediata, non all’emissione di un buono da spendere in un secondo momento. Tutte le informazioni del caso, inerenti al volantino Trony raccontato nell’articolo, sono raccolte a questo indirizzo.