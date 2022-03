TIM sta per lanciare una serie di novità per tutti i suoi clienti. Il 2022, a tal proposito, sarà un anno a dir poco determinante per il gestore italiano. Il provider è infatti chiamato a completare il suo passaggio alle reti 5G su tutto il suolo nazionale. Gli investimenti sempre più mirati verso il 5G porteranno gioco forza ad una progressiva dismissione delle reti 3G.

TIM, la sostituzione delle SIM legato all’addio della tecnologia 3G

Il disimpegno di TIM nei confronti del 3G è già iniziato. Il provider, in tal senso, ha dato ordine ai suoi utenti di sostituire tutte le SIM con capacità minore di 128k. I clienti che sono in possesso di questo vecchio genere di SIM dovranno procedere alla sostituzione presso uno degli store ufficiali del gestore. Il costo per il cambio della SIM sarà di 15 euro.

I clienti che dovranno cambiare la SIM riceveranno una scheda di ultima generazione, utile per la navigazione per mezzo della tecnologia 4G e 5G. I 15 euro previsti per la sostituzione della SIM saranno rimborsati in forma di credito residuo. Gli utenti, al tempo stesso, potranno beneficiare di consumi senza limiti per le chiamate voce per un mese.

Un’attenzione per tutti ii clienti coinvolti. Coloro che non sostituiranno le Sim con capacità inferiore a 128k a partire da aprile non potranno più beneficiare dei servizi di rete. Non sono previste sostituzioni delle schede per chi ha già una SIM con capacità pari o superiore a 128k, data la compatibilità con le reti 4G.