SpaceX ha lanciato con successo altri 47 satelliti Starlink, portando il numero totale di satelliti Internet a banda larga nello spazio a 1.900. La compagnia sta offrendo il proprio sostegno all’Ucraina mettendo a disposizione Starlink per facilitare le comunicazioni durante il conflitto con la Russia. Nel frattempo Musk, CEO dell’Agenzia Spaziale, ironizza sull’accaduto in risposta al portavoce della controparte.

Il lancio dei nuovi satelliti contribuisce ad aiutare l’Ucraina nel tentativo di mantenere intatta l’infrastruttura Internet del Paese assediato dalla Russia. I 47 satelliti sono anche un rimedio ai 40 persi a causa di una tempesta solare circa un mese fa. SpaceX conduce i lanci dei satelliti Starlink utilizzando il Falcon 9 dell’azienda, con booster riutilizzabile. Un video del lancio pubblicato su Twitter mostra il razzo che raggiunge l’orbita, fino alla fase di atterraggio.

SpaceX lancia nuovi satelliti per aiutare l’Ucraina, Musk risponde all’Agenzia Spaziale Russa

Starlink fornisce Internet ad alta velocità a bassa latenza dallo spazio volando in orbita terrestre più bassa se confrontata ai satelliti tradizionali. SpaceX prevede attualmente di lanciare più di 4.000 satelliti per fornire una copertura Internet a livello globale. Su Twitter, Elon Musk ha scherzato sul lancio dei razzi in risposta a un commento sull’interruzione dell’accesso ai razzi russi.

Il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha chiesto aiuto al CEO di SpaceX Elon Musk direttamente su Twitter. “Mentre tu cerchi di colonizzare Marte, la Russia cerca di occupare l’Ucraina! Vi chiediamo di fornire all’Ucraina le stazioni Starlink e di rivolgervi ai russi sani di mente affinché resistano”. Musk ha risposto inviando all’Ucraina le piccole antenne paraboliche necessarie per connettersi a Internet tramite Starlink e offrendo il servizio gratuitamente.

Il gesto di Musk ha suscitato le ire di Dmitry Rogozin, capo dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos. Rogozin si sarebbe lamentato della tecnologia offerta come aiuto materiale all’Ucraina durante la guerra. Musk ha risposto su Twitter: “Internet in Ucraina stava subendo strane interruzioni – forse il maltempo?”.