Ecco come poter avere uno smartphone quasi Gratis, grazie alle occasioni appena arrivate da Unieuro, MediaWorld e Amazon!

Unieuro, MediaWorld, Esselunga e Amazon: Quando l’unione fa la forza!

Sei alla ricerca di un nuovo Smartphone? desideri avere il meglio, un dispositivo veloce e con una buona fotocamera? Grazie alle nuove offerte appena lanciate è possibile accaparrarsi un device performante, spendendo una cifra piccolissima!

Grazie all’agguerrita battaglia all’ultimo prezzo tra i principali Store di e-commerce fisici e online abbiamo scelto le migliori offerte proposte da ciascuno. Sarà come avere uno Smartphone quasi gratis!

MediaWorld: Samsung Galaxy A52 S

La proposta MediaWorld è molto interessante e ci offre uno sconto di ben 36% su un modello da poco sul mercato. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A52S, disponibile in vari colori. Con la proposta MediaWorld da 469€ potremmo acquistarlo a 299€!

Vediamo quali sono le principali caratteristiche tecniche: Quadri Band con 5G, Wi-Fi, NFC e A-GPS. Fotocamera posteriore da ben 64 Megapixel e come sistema operativo troviamo Android 11 con One UI 3.1.

Il processore è 8-Core da 2,4 GHz con una memoria interna di 128 GB e RAM 6 GB.

Il display 6,5″ Super AMOLED che offre dettagli nitidi e colori corposi.

Unieuro: OPPO A74

La proposta Unieuro è davvero per tutte le tasche e ci offre un best buy a soli 229€. Con un prezzo di partenza di 299€ abbiamo un cospicuo sconto del 23% su un modello performante e senza compromessi. Stiamo parlando dell‘Oppo A74 disponibile in colorazione Midnight Blue!

Lo schermo AMOLED FHD+ da 6,4” consente di godere di un’esperienza visiva fluida e confortevole grazie all’alta definizione delle immagini e alla frequenza di campionamento fino a 180Hz.

OPPO A74 è dotato di una tripla fotocamera (Primaria 48MP, monocromatica 2MP e Macro 2MP) che ci permettono di scattare foto e registrare video chiari e nitidi in ogni condizione, grazie anche a funzionalità quali: Stabilizzazione video, Foto e Video Bokeh, Ultra Night Mode, per scatti notturni sempre perfetti.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 662, in grado di ottimizzare le performance del 30-40% rispetto alla precedente versione, unito a 6GB di RAM e 128Gb di memoria consentono un’elaborazione fluida dei contenuti.

Amazon: Vivo Y72 5G

La proposta Amazon è davvero conveniente e ci offre un ulteriore sconto del 20% su un prezzo già promozionale e basso rispetto alla concorrenza. Stiamo parlando del Vivo Y72 5G disponibile in due colorazioni. Con la proposta di Amazon da 299€ potremmo acquistarlo a 228,65€!

Vivo Y72 è dotato di chip 5G a 7 nm e una velocità della CPU di ben 2,2 GHz. Segnale più forte in ogni situazione con la doppia modalità 5G autonoma (SA1) e non autonoma (NSA), che sfrutta tutte le frequenze più diffuse, e un’antenna che avvolge il telefono.

Il ridotto spessore dell’elegante cornice (2,75 mm) e la curvatura 3D rendono Y72 5G un capolavoro.

Lasciati affascinare dalla fattura artigianale e dall’estetica delle fotocamere posteriori, avvolte da un anello metallico la cui finitura opaca crea un piacevole effetto di contrasto con la lucentezza del retro.

Y72 5G è dotato di un innovativo rivestimento argentato satinato che crea sfumature morbide e delicate.

Immergiti in un display FHD+ in-cell da 6,58″. La risoluzione di 2408*1080 (FHD+) supporta un’elevata saturazione del colore, assicurando una qualità d’immagine ancora più nitida e intensa.

Sblocca il tuo smartphone con un solo movimento, grazie al pulsante laterale di accensione che è anche un robusto, sottilissimo lettore di impronte digitali.

La fotocamera posteriore principale da ben 64 mpx offre un’intera gamma di funzioni di elaborazione delle immagini, per scatti perfetti sia di giorno che di notte. Celebra gli istanti più preziosi con la massima luminosità e nitidezza.

In modalità Ritratti Professionali, la fotocamera anteriore da 16 MP, con algoritmo ritocco viso, assicura favolosi selfie, sempre perfetti anche in caso di ingrandimento su dettagli del volto.

L’altoparlante produce alti cristallini, medi caldi e bassi intensi, per una qualità audio superiore a volume ottimale. Immergiti in un’esperienza unica con film e spettacoli. E grazie agli affetti audio Speaker Boost 3.0, il massimo realismo corrisponde al massimo piacere d’ascolto.

Più energia con la batteria a lunga durata da 5000 mAh (capacità tipica) e ricarica ultraveloce da 18W, in ogni momento e luogo.