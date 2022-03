I fatti che si stanno consumando in questi giorni in Ucraina stanno scuotendo decisamente tutto il mondo, la guerra dopo quasi un secolo di pace è tornata in Europa ed il principale indiziato ritenuto tale da tutto il pianeta è il presidente russo Vladimir Putin, elemento accusato di essere portatore di guerra non solo dalle grandi potenze mondiali, ma anche dal famoso gruppo di hacktivisti Anonymous, il quale in un video diffuso in tutto il pianeta ha dichiarato apertamente guerra a Putin, intimandogli di interrompere immediatamente l’attacco onde evitare una cyberguerra.

Ebbene a quanto pare i famosi hackers stanno decisamente mantenendo la promessa, la loro pagina newsletter Twitter (YourAnonNews) sta infatti pubblicando costantemente tutte le cyberconquiste contro l’infrastruttura web russa, numerosissimi siti governativi sono costantemente offline e non appena rimessi in piedi vengono nuovamente abbattuti, nel tentativo di creare problemi al regime di Putin, ma non è tutto, nell’ultimo attacco dei file di guerra sono stati trafugati e messi online, vediamo di cosa si tratta.

Schemi di guerra e atti ufficiali

Leaked document from Russian troops showing war against Ukraine was approved on 18th January, and initial plan to seize Ukraine starting 20th Feb to 06th March pic.twitter.com/4zsZD9i0R4 — Anonymous (@YourAnonNews) March 2, 2022

Come potete ben visionare dalle foto pubblicate direttamente da Anonymous, l’attacco in Ucraina era premeditato ed era stato approvato il 18 Gennaio, la campagna bellica secondo i paini russi si sarebbe dovuta sviluppare in un range di tempo tra il 20 Febbraio ed il 6 Marzo, nei documenti trafugati sono presenti anche schemi di guerra e strategie disegnate sulle cartine geografiche, a riprova che il tutto è stato ben studiato prima di essere messo in atto.

Si tratta di uno scenario tra i peggiori che speriamo possa concludersi presto per mettere la parola fine alle atrocità della guerra.