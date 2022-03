Gt2 e Gt2 pro, due smartphone molto attesi dei fan di Realme, riusciranno a ripetere il successo in termini di vendite del modello Gt prima edizione? vediamo insieme i dettagli e le schede tecniche.

Caratteristiche a confronto

Finalmente sono stati presentati anche in Europa i Realme GT 2 e GT2 Pro al Congresso internazionale mobile 2022, che si tiene a Barcellona dal 28 febbraio al 3 marzo. Due Smartphone interessanti sotto tutti i punti di vista, a iniziare dai processori Snapdragon equipaggiati Snap 888 per Gt2 (stessa CPU del Gt primo modello) e Snap 8 gen 1 per Gt2 Pro che lo pone ai vertici della categoria. I tagli di memoria disponibili saranno 128 e 256Gb accompagnati da 8 e 12 GB di memoria Ram.

Parlando di potenza nuda e cruda, il punteggio su AnTuTu Benchmark di Gt2 e esattamente lo stesso del predecessore circa 800 mila, mentre il Pro sfonda il milione.

I display aumentano la diagonale con 6.62” per Gt2 e 6.7” per Gt2 Pro, contro i 6.43” del Gt. Troveremo sempre la qualità dell’Amoled Samsung, con un vetro gorilla glass Victus con una resistenza davvero degna di nota. Il refresh rate è di 120 hertz.

Cambia il comporto fotocamera dove su entrambe i nuovi modelli il sensore principale è da 50 Mpx, contro i 64 mpx del vecchio Gt. Da precisare che i nuovi sensori da 50 mpx sono nettamente più performanti dei vecchi 64.

La batteria diventa più capiente con i nuovi modelli che montano 5000 mAh, contro i 4500 mAh del Gt.

GT2 e GT2 pro sono dotati di connettività di connettività 5G e Wifi 6, proprio come il loro predecessore.

Realme GT2 e GT2 Pro: Prezzi a confronto

Arriviamo ai prezzi, perché qui invece troviamo sostanziali differenze. Il caro vecchio GT era possibile portarlo a casa con una cifra tra i 399 e i 499€ in base al taglio di memoria.

I nuovi modelli Realme sono tuttavia più costosi, con GT2 a partire da 599€ e Gt2 Pro da 849€. Sicuramente dei prezzi che a breve andranno in contro a delle offerte interessanti, consentendoci di acquistarli con un buon risparmio.