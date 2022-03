Il vaccino Pfizer sarà ancora protagonista in Italia anche nei prossimi mesi. Gli italiani che ancora non hanno ricevuto il ciclo primario con il siero di Pfizer o anche con Moderna insieme ai cittadini che non hanno ricevuto la cosiddetta dose booster saranno chiamati a ricevere nelle prossime settimane la somministrazione del farmaco contro il Covid.

Pfizer, in primavera una nuova versione del vaccino

La terza dose di Pfizer e di Moderna, dopo i fragili e la popolazione adulta over 18, è ora somministrato anche ai cittadini più giovani, ossia coloro che sono nell’età scolastica. La dose booster di Pfizer si rivela particolarmente vincente contro la Omicron, l’ultima mutazione che ha reso il patogeno ancora più diffuso che in passato.

Per frenare la cavalcata della variante Omicron e di altre possibili varianti del virus, Pfizer è impegnata per proporre una ulteriore modifica del vaccino. Il nuovo farmaco è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo non oltre la stagione primaverile. In Italia, ad esempio, i primi lotti del siero rinnovato dovrebbero arrivare entro il mese di aprile.

Proprio in virtù di questa novità si è tornato nelle ultime settimane a parlare di quarta dose legata a Pfizer. Ad oggi non ci sono scenari che lasciano pensare ad una quarta dose per la popolazione over 18. Una somministrazione extra però potrebbe essere prevista per i cittadini con condizioni di fragilità. Le decisioni delle autorità sanitarie saranno prese anche considerando l’evoluzione clinica della variante in primavera e dall’impatto sul sistema ospedaliero nazionale.