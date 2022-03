La Ford Fiesta Mk7 ha debuttato a novembre 2016 ed è stata aggiornata per il MY2022. L’ultima versione dell’auto, ora elettrica e più piccola è finalmente disponibile. Le modifiche non sono rivoluzionarie, ma piccole aggiunte lo rendono un’opzione interessante da considerare per gli acquirenti che cercano una berlina piccola ed efficiente.

Giugno 2020 ha visto la rimozione della variante diesel e l’aggiunta della tecnologia ibridata ciò che cambia di più è il design. Le modifiche sono concentrate nella parte anteriore e sono rilevanti. Naturalmente, le modifiche esatte sull’esterno variano secondo la variante. Ognuna ha uno stile più distinto con design esclusivi della fascia e della griglia come attributi distintivi.

Nella parte anteriore, la Ford Fiesta ha acquisito un aspetto sicuro con fari più angolati, una griglia del radiatore più grande, un cofano ridisegnato e prese d’aria laterali più prominenti. I fari a LED sono standard e c’è una nuova opzione di fari a LED Matrix che offre la funzionalità abbagliante antiriflesso.

Cokcpit digitale personalizzabile

Il design degli interni della Ford Fiesta 2022 non è diverso dalla vecchia auto. La principale novità all’interno è la disponibilità di un quadro strumenti digitale personalizzabile da 12,3 pollici. La particolarità di questo display è che i conducenti possono configurare il display per dare la priorità a determinate informazioni che ritengono più importanti, come la navigazione, le chiamate e l’audio.

Arriverà con il motore Ford EcoBoost Hybrid da 1,0 litri introdotto nelle versioni da 125 CV e 155 CV nel giugno 2020. Questo motore è dotato di tecnologia mild-hybrid a 48 volt. Invece di un alternatore standard, l’auto ha un avviatore/generatore integrato (BSG) con trasmissione a cinghia, che consente di recuperare l’energia solitamente persa durante la frenata e la marcia per inerzia per caricare una batteria agli ioni di litio da 48 volt.

Motore e prestazioni

Utilizzando l’energia immagazzinata all’interno del pacco batteria aggiuntivo, il BSG può fornire assistenza di coppia (fino a 20 Nm) al motore ed energia per far funzionare gli accessori elettrici dell’auto. Il sistema Auto Start-Stop dell’auto può spegnere il motore in situazioni come quando si effettua un arresto per inerzia al di sotto dei 25 km/h (15 mph), e quindi il BSG può riavviare il motore silenziosamente in soli 350 millisecondi.

Il sistema mild-hybrid determina come e quando caricare la batteria consentendo la migliore esperienza di guida. A seconda della situazione, giudica anche quando e quanta coppia deve essere fornita all’auto. Offre un miglioramento di quasi il 5 per cento nell’efficienza del carburante nei 125 CV