La piattaforma di contenuti in streaming Netflix non ha nessuna intenzione di mollare la presa, sia come piattaforma streaming che come azienda che punta su altri settori, per esempio il gaming.

Il colosso ha infatti recentemente acquisito la società Next Games per una cifra di 65 milioni di euro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix punta 65 milioni di euro sul gaming

Il colosso dello streaming guidato da Reed Hastings ha annunciato l’acquisizione di Next Games per 65 milioni di euro. Lo studio, fondato in Finlandia nel 2013, è attivo in un segmento di giochi particolarmente congeniale a Netflix, prima di tutto orientati al mobile, rivolti a un pubblico molto ampio e soprattutto direttamente collegati a franchise di fama internazionale.

Il breve post di annuncio è stato firmato dal massimo responsabile dell’iniziativa videoludica di Netflix, Mike Verdu, che è parte della società dalla scorsa estate. L’idea è di proporre videogiochi in esclusiva per gli abbonati, senza costi aggiuntivi, pubblicità e acquisti in-app: un modello di business analogo a quello di Apple Arcade, se vogliamo, solo che è legato all’abbonamento a Netflix. I giochi si trovano sull’App Store e sul Play Store; tutti possono scaricarli ma è necessario accedere con un account Netflix attivo per usarli.

Per il momento la scelta non è granché ampia: il catalogo attualmente ammonta a 14 giochi, due dei quali su Stranger Things. Troviamo anche giochi che semplicemente sono indipendenti e non legati ad alcun franchise. L’annuncio di oggi non indica particolari nuovi progetti da parte di Next Games. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire le prossime mosse del colosso.