A partire dal 1 aprile, il popolare servizio di streaming ha deciso di introdurre un nuovo gioco interattivo chiamato “Trivia Quest”, che potrebbe sembrare un po’ familiare agli appassionati di curiosità sulle app basate su dispositivi mobili.

Che cos’è “Trivia Quest”?

Netflix ha rilasciato un trailer che spiega tutto giovedì su YouTube, con l’allegro “Willy” che spiega come funzionerà il tutto:

Fondamentalmente, è Willy (e i suoi amici in gabbia) contro Evil Rocky, e tu sei l’unico che può salvare la situazione rispondendo a domande trivia per punti. Ci sarà un nuovo episodio disponibile ogni giorno nel mese di aprile con 24 domande, metà difficoltà “standard” e l’altra metà “difficile“, secondo un comunicato stampa. Ogni risposta corretta aiuta il progresso della storia e aiuta Willy a salvare i suoi amici da Rocky.

Se “Willy” ti sembra familiare, probabilmente è perché sei un fan della lunga serie di giochi per dispositivi mobili “Trivia Crack” di Etermax. Secondo il New York Times, Netflix ha concesso in licenza il gioco “Trivia Crack“.

Questo è solo l’ultimo dei giochi aggiunti da Netflix, ma ce ne sono ancora molti altri che si possono provare in modo interattivo come questo; il servizio è pieno di giochi interattivi come “Black Mirror: Bandersnatch”, “You vs. Wild: Out Cold” e “Cat Burglar”, tutti incentrato sulle curiosità.

Inoltre nel gioco si potrà trovare una specie di Easter egg: Rocky riceve aiuto da un Demogorgone animato, direttamente da “Stranger Things”! Che sarà stato piazzato li per pubblicizzare la nuova serie?

“Trivia Quest” sarà disponibile sulla maggior parte delle piattaforme sono compatibili con Netflix.