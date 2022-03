Il noto produttore Motorola ha presentato ufficialmente in Italia uno dei suoi ultimi smartphone appartenenti alla famiglia Moto G, ovvero il Moto G22. Tra le sue caratteristiche di rilievo, spiccano l’ampio display Max Vision e la batteria a lunga durata di 5000 mAh.

Motorola presenta in veste ufficiale per il mercato italiano il nuovo Moto G22

Moto G22 è il nuovo arrivato della famiglia di device Moto G per il mercato italiano. Come già accennato, spicca in primis la presenza di un ampio display Max Vision con una diagonale da 6.5 pollici. Si tratta di un pannello con refresh rate a 90Hz per una maggiore fluidità dello schermo per un’esperienza di gioco ed intrattenimento ancora più immersiva.

Troviamo inoltre un design rinnovato. La scocca è stata realizzata utilizzando un resistente polimero acrilico e rifinito con un processo di placcatura ottica e, oltre a questo, lo smartphone è idrorepellente. A bordo troviamo poi una batteria a lunga durata da 5000 mAh che supporta gli utenti per tutta la giornata.

Sul retro lo smartphone può contare su una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel. Troviamo anche un obiettivo ultra-wide 118º per poter effettuare inquadrature 4 volte più ampie, un sensore di profondità dedicato e un sensore Macro Vision, con la quale è possibile avvicinarsi fino a 2,5 volte in più ad un oggetto rispetto a un obiettivo standard.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G22 sarà disponibile all’acquisto nel corso delle prossime settimane nelle colorazioni Cosmic Black ed Iceberg Blue a un prezzo di 219,90 euro.