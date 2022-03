MediaWorld prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, lanciando una campagna promozionale che non sembra assolutamente ammettere repliche, proprio per la bontà degli sconti lanciati e resi disponibili per i consumatori finali.

Il volantino non obbliga gli utenti a rinunciare a determinate occasioni di risparmio, ma sopratutto non si limita a specifiche aree sul territorio nazionale; dovete sapere, infatti, che tutti i prezzi elencati sono attivi anche online sul sito ufficiale, il quale permette di ricevere la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi.

MediaWorld: offerte con prezzi sempre più economici

Spendere poco da MediaWorld è molto più semplice di quanto avreste mai pensato, proprio data la presenza di una campagna promozionale ricchissima di contenuti e di sconti speciali. Al suo interno è possibile trovare una buonissima dotazione di sconti legati alla fascia alta della telefonia mobile, come ad esempio Samsung Galaxy S22 Ultra, il cui prezzo si aggira addirittura attorno ai 1379 euro, passando per Apple iPhone 12, il penultimo modello della serie da 958 euro, ma anche un ottimo Galaxy S21, disponibile all’acquisto a 798 euro.

Coloro che invece vorranno buttarsi su modelli decisamente più economici, potranno fare affidamento su Oppo find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo (disponibile lo ricordiamo a 549 euro), come anche Xiaomi Redmi 10, Galaxy A12 e A52, Oppo A54, Redmi Note 10S e 11T/11T Pro. Tutti i dispositivi, ed altri ancora, li trovate nel dettaglio su questo sito.