Con l’intensificarsi del conflitto tra Russia e Ucraina, anche la crisi umanitaria sta peggiorando.

Più di mezzo milione di ucraini sono fuggiti dal paese dall’inizio dei combattimenti il ​​24 febbraio, ma fino a 5 milioni potrebbero essere sfollati mentre le truppe russe continuano ad avanzare verso le principali città.

Molte persone in tutto il mondo vogliono aiutare l’Ucraina, donando denaro o forniture. Sfortunatamente, ciò crea un’opportunità per i truffatori di trarre vantaggio da questo particolare momento storico.

“Le persone si sentono in dovere di dover aiutare, e lo usano come leva“, ha affermato Adam Levin, co-conduttore del podcast “What the Hack with Adam Levin“.

I tipi più comuni di truffe includono telefonate, e-mail, banner pubblicitari e messaggi di testo che richiedono donazioni e sembrano del tutto legittimi, ha affermato Levin. “L‘ID chiamante e il numero potrebbero anche sembrare corretti.”

Tuttavia, spesso queste comunicazioni provengono da criminali informatici che cercano di trarre vantaggio dall’attuale turbolenza geopolitica.

Per assicurarti che i tuoi soldi non finiscano nelle mani sbagliate, Levin offre questi suggerimenti per evitare le truffe.

Ecco i consigli da seguire

Per cominciare, non fare mai clic su un collegamento o un allegato per donare online. “Ogni volta che qualcosa che richiede una risposta immediata o emotiva, prenditi sempre un momento e dì: ‘Ne vale la pena per le persone che sto cercando di aiutare che faccio una piccola ricerca prima di dare semplicemente'”, ha detto.

Cerca le associazioni affidabili attraverso un sito come BBB Wise Giving Alliance, Charity Navigator o CharityWatch e leggi le recensioni online. Quindi, inserisci tu stesso l’URL dell’ente di beneficenza per confermare in modo indipendente che ti stai coordinando con l’organizzazione giusta.

Paga sempre con carta di credito, che offre livelli di protezione aggiuntivi, piuttosto che con una carta di debito, che preleva denaro direttamente dal tuo conto corrente e non effettua mai donazioni sotto forma di buoni regalo o bonifici.

Controlla regolarmente i tuoi conti per eventuali attività sospette o addebiti non autorizzati e imposta notifiche, tramite la tua banca o un’app bancaria, che tracceranno le transazioni della tua carta di credito e ti avviseranno dell’attività del conto.

“Se qualcuno ha ottenuto le tue informazioni di pagamento, non solo le userà questa volta, ma le userà ancora e ancora“, ha detto Levin.

Se ritieni di essere vittima di una truffa, contatta il tuo istituto finanziario per sospendere la tua carta di credito.