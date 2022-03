Gli incidenti nucleari gravi sono stati catastrofici, ma le loro storie aiuteranno a prevenire futuri disastri.

Fukushima, Giappone, marzo 2011

Il terremoto e lo tsunami che hanno colpito il Giappone orientale l’11 marzo 2011 hanno causato un grave incidente presso la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi, sulla costa nord-orientale del Giappone.

Il terremoto ha interrotto l’alimentazione esterna ai reattori. lo tsunami era troppo potente rispetto alle strutture progettate per resistere all’impianto. Ha disabilitato i generatori diesel di riserva, paralizzando i sistemi di raffreddamento del reattore.

La carica della batteria è stata rapidamente esaurita e il surriscaldamento del combustibile nei nuclei del reattore in funzione dell’impianto ha portato a esplosioni di idrogeno che hanno gravemente danneggiato tre degli edifici del reattore.

Il carburante in tre dei nuclei del reattore si è sciolto e le emissioni di radiazioni dai reattori danneggiati hanno contaminato un’ampia area circostante l’impianto e costretto l’evacuazione di quasi mezzo milione di residenti

Chernobyl, Ucraina (ex Unione Sovietica), 26 aprile 1986

Chernobyl è considerato il peggior disastro nucleare del mondo fino ad oggi. Si è verificato il 26 aprile 1986, quando un improvviso aumento di potenza durante un test dei sistemi di reattori ha provocato un’esplosione e un incendio che hanno distrutto l’Unità 4.

Enormi quantità di radiazioni sono sfuggite e si sono diffuse nell’Unione Sovietica occidentale e in Europa. A causa del disastro, circa 220.000 persone hanno dovuto essere trasferite dalle loro case.

L’unità 4 doveva essere spenta per manutenzione ordinaria. È stato condotto un test per determinare la capacità delle apparecchiature dell’impianto di fornire energia elettrica sufficiente per azionare il sistema di raffreddamento del nocciolo del reattore e le apparecchiature di emergenza durante il periodo di transizione tra la perdita dell’alimentazione elettrica della stazione principale e l’avvio dell’alimentazione di emergenza.

I lavoratori non hanno implementato adeguate precauzioni di sicurezza o allertato gli operatori sui rischi del test elettrico. Questa mancanza di consapevolezza ha portato gli operatori a impegnarsi in azioni divergenti dalle procedure di sicurezza.

Di conseguenza, un’improvvisa sovratensione ha provocato esplosioni e la quasi completa distruzione del reattore. Gli incendi scoppiati nell’edificio hanno contribuito alle estese emissioni radioattive.

Middletown, Pennsylvania, USA, 28 marzo 1979

Il crollo parziale dell’unità 2 di Three Mile Island è considerato l’incidente nucleare più grave nella storia degli Stati Uniti, sebbene abbia provocato solo piccoli rilasci radioattivi.

L’incidente è iniziato con guasti nel sistema secondario non nucleare, seguiti da una valvola di sfogo azionata dall’uomo nel sistema primario che si è bloccata aperta, il che ha permesso la fuoriuscita di grandi quantità di refrigerante del reattore nucleare.

Il fallimento iniziale degli operatori dell’impianto nell’identificare correttamente il problema lo ha aggravato. In particolare, una spia nascosta ha portato un operatore a bypassare manualmente il sistema di raffreddamento di emergenza automatico perché credeva erroneamente che troppa acqua di raffreddamento nel reattore avesse causato il rilascio della pressione del vapore. Alla fine il reattore è stato messo sotto controllo, anche se l’intera portata dell’incidente non è stata compresa fino a tardi.

Enrico Fermi Unità 1

Il blocco del flusso del liquido di raffreddamento in due canali del carburante ha portato alla fusione parziale di due gruppi di carburante presso l’unità Fermi 1.

L’Unità 1 di Fermi è stato il primo e unico reattore a metallo liquido a funzionamento commerciale della nazione. Le vibrazioni hanno causato l’allentamento di un componente all’interno del recipiente del reattore, che ha bloccato il flusso del refrigerante quando le forze idrodinamiche lo hanno trasportato fino all’ugello di ingresso dei sottogruppi di carburante.

I lavoratori non si sono accorti di ciò che era accaduto fino a quando non è scattato l’allarme della temperatura interna. Diversi sottoassiemi di barre di combustibile hanno raggiunto temperature fino a 700 gradi Fahrenheit, provocandone la fusione. Dopo che il reattore è stato spento per riparazioni, è stato ripristinato periodicamente fino al 1972, ma non è mai stato più pienamente operativo. Fu ufficialmente dismesso nel 1975.